Il bel tempo resiste per ora | in Trentino sono in arrivo i temporali

Il cielo sereno e le temperature elevate che hanno caratterizzato le ultime giornate in Trentino sono destinate a cambiare già nelle prossime ore, con l’arrivo di temporali. Le previsioni indicano un peggioramento del tempo, che porterà pioggia e condizioni meteorologiche più instabili nella regione. La situazione si mantiene stabile al momento, ma le precipitazioni sono attese nelle prossime ore.

Le giornate abbondantemente primaverili (e in certi casi anche con temperature che hanno ricordato più che altro l’estate) sembrano destinate ad avere un freno già a partire dalle prossime ore. È quanto emerge dalle ultime previsioni di Meteotrentino.Bene l’inizio del weekend, poi cambiaL’inizio.🔗 Leggi su Trentotoday.it 28 Ottobre 2018 - La tempesta Vaia #meteo #storia #accaddeoggi Notizie correlate Meteo, rovesci e temporali in arrivo: poi ritorno del bel tempo e caldo in aumentoUn vortice rimarrà in azione in area mediterranea fin verso la metà della settimana, transitando tra mercoledì e giovedì sulla Sicilia. Leggi anche: Il bel tempo resiste fino a domenica: poi possibili piogge