Meteo bel tempo fino a venerdì | nel weekend torneranno le piogge

Le previsioni meteo indicano tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia fino a venerdì, grazie alla presenza di un'area di alta pressione. Nel weekend, invece, sono previste nuove piogge che interesseranno la regione. La situazione rimane invariata nelle giornate in corso, con le condizioni atmosferiche che si manterranno favorevoli fino alla serata di venerdì.

Nubi e schiarite per buona parte della settimana. Temperature sopra la media stagionale, ma caleranno da sabato quando arriverà una perturbazione Ultime giornate caratterizzate da tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia grazie alla permanenza dell'alta pressione almeno fino alla serata di venerdì. In questo frangente le temperature si manterranno stazionarie o in lieve ulteriore aumento con valori superiori alle medie tipiche per il periodo. Nel fine settimana, come spiega l'esperto di 3bmeteo.com Gaetano Genovese, si cambia registro: stando alle odierne proiezioni, da confermare nei prossimi giorni, arriva la prima perturbazione del mese di marzo e con essa un calo, anche drastico, delle temperature ed il ritorno alle piogge e ai temporali.

