L’alta pressione completa la rimonta | tempo stabile a Bergamo Possibili piogge domenica

Venerdì 20 marzo, il cielo sopra Bergamo si presenta generalmente stabile grazie all’alta pressione che completa la rimonta atmosferica. Secondo le previsioni del Centro meteo lombardo, nelle prossime ore le condizioni resteranno favorevoli, ma domenica potrebbero verificarsi alcune piogge. Simone Budelli guida l’aggiornamento sulle previsioni meteorologiche per la città e la provincia nei giorni a venire.

È venerdì 20 marzo. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Tempo stabile oggi sulla nostra regione grazie alla rimonta dell’alta pressione sull’Europa centrale, mentre in area mediterranea rimane una circolazione più umida e instabile. Nel corso del fine settimana avremo un temporaneo indebolimento dell’alta pressione con correnti orientali che porteranno tempo più variabile e un generale calo termico. Venerdì 20 marzo 2026. Tempo previsto: bel tempo ovunque salvo locali annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi. In serata annuvolamenti sparsi ma senza precipitazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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