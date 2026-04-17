Il bacio e il sangue

Nel corso dell’Ottavo secolo, in un’Italia divisa tra poteri bizantini, longobardi e autorità ecclesiastiche, un episodio che sembrava privato si trasformò in un evento di rilievo storico. Un gesto intimo, un bacio, si intrecciò con un elemento più oscuro, il sangue, e questo fatto isolato ebbe ripercussioni che si estesero oltre i confini di una singola città.