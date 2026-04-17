Il bacio e il sangue

Da forlitoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’Ottavo secolo, in un’Italia divisa tra poteri bizantini, longobardi e autorità ecclesiastiche, un episodio che sembrava privato si trasformò in un evento di rilievo storico. Un gesto intimo, un bacio, si intrecciò con un elemento più oscuro, il sangue, e questo fatto isolato ebbe ripercussioni che si estesero oltre i confini di una singola città.

Nel cuore dell’Ottavo secolo, quando l’Italia era un mosaico fragile di poteri bizantini, longobardi e domini ecclesiastici, un episodio all’apparenza privato accese una miccia destinata a propagarsi ben oltre le mura di una città. A Forlì, nell’anno 748, una domenica come tante si trasforma in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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