Il bacio e il sangue
Nel corso dell’Ottavo secolo, in un’Italia divisa tra poteri bizantini, longobardi e autorità ecclesiastiche, un episodio che sembrava privato si trasformò in un evento di rilievo storico. Un gesto intimo, un bacio, si intrecciò con un elemento più oscuro, il sangue, e questo fatto isolato ebbe ripercussioni che si estesero oltre i confini di una singola città.
Nel cuore dell’Ottavo secolo, quando l’Italia era un mosaico fragile di poteri bizantini, longobardi e domini ecclesiastici, un episodio all’apparenza privato accese una miccia destinata a propagarsi ben oltre le mura di una città. A Forlì, nell’anno 748, una domenica come tante si trasforma in.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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