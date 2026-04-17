Il 25enne che ha giurato due volte per l' Esercito
Venerdì 17 aprile, 136 allievi marescialli dell’Esercito hanno prestato il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Tra loro si trova un giovane di 25 anni, chiamato Chukwemeka Ogbonna, che ha giurato due volte. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi militari e rappresentanti istituzionali, nel rispetto delle procedure previste per questo rito formale.
Si chiama Chukwemeka Ogbonna, ha 25 anni ed è tra i 136 allievi marescialli dell'Esercito che, venerdì 17 aprile, hanno giurato fedeltà alla Repubblica. Una cerimonia congiunta nella Scuola sottufficiali di Viterbo con 287 allievi marescialli dell'Aeronautica militare.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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