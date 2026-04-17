Identità diverse dove le differenze convivono | al Summer Festival arriva la serata ' Human'

Al Summer Festival si svolge la serata intitolata ‘Human’, promossa come un evento che unisce diverse identità in un’unica esperienza. La serata si presenta come un momento di condivisione, con un palco che ospita un flusso continuo di esibizioni e interventi. L’evento fa parte del programma del Ferrara Summer Festival e mira a offrire un’occasione di incontro tra persone con background e storie diverse.

“Un palco. Un flusso continuo. Un’esperienza collettiva”. E’ il motto della serata ‘Human’, nuovo appuntamento annunciato all’interno del Ferrara Summer Festival. La serata a ritmo di musica – con dj set – andrà in scena sabato 4 luglio, dalle 18 fino a notte inoltrata.Iscriviti al canale.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ferrara Summer Festival, in programma una serata 'doppia': c'è Salmo e poi Luca Agnelli Leggi anche: Sanremo Human Index: 430 milioni di interazioni confermano boom social del Festival, Samurai Jay domina terza serata Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Identità diverse dove le differenze convivono: al Summer Festival arriva la serata 'Human'; L'estate a Capurso porterà Levante con il suo tour Dell'amore al Multiculturita Summer Festival; I The Kolors ad Assisi Summer Festival 2026: alla Rocca il volume sale al massimo!; Giorgio Panariello ad Alghero con E se domani…: la tournée estiva fa tappa all’Alguer Summer Festival. #Iglesias ospiterà il gran finale del #SummerFestival di #RDS La tappa sarda chiuderà il tour nazionale: attesi artisti e grande pubblico. Il sindaco Mauro #Usai: "Iglesias è pronta, il gran finale sarà in #Sardegna" - facebook.com facebook Pronti a far esplodere la vostra estate RDS Summer Festival 2026 sta tornando per portarvi il meglio della musica live sotto il sole e le stelle d’Italia! Sta per riaccendersi la stagione più calda dell’anno con quattro tappe imperdibili. Ecco dove e quand x.com