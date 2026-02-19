Ferrara Summer Festival in programma una serata ' doppia' | c' è Salmo e poi Luca Agnelli

Ferrara Summer Festival annuncia una serata speciale con due artisti: Salmo e Luca Agnelli. La serata doppia si svolgerà nel cuore della città, attirando appassionati di musica rap e techno. Salmo aprirà il concerto con i suoi successi, seguito dal dj Luca Agnelli che chiuderà la serata con le sue sonorità elettroniche. La scelta di proporre due generi diversi rende l’evento unico nel suo genere. La data si avvicina e i biglietti stanno andando a ruba.

Non accenna a fermarsi l’offerta musicale di Ferrara. Dopo l’annuncio del ‘compleanno’ di Radio 105 (e di Tony Pitony) arriva un nuovo spettacolo in città. All’interno della kermesse del Ferrara Summer Festival, domenica 5 luglio, in piazza Ariostea si esibiranno il rapper Salmo (pseudonimo di Maurizio Pisciottu) insieme a Luca Agnelli (il dj curerà il cosiddetto ‘after show’). Biglietti in vendita da venerdì 20 febbraio, alle 14, sui circuiti Ticketone e TicketSms. Salmo sarà a Ferrara per celebrare il suo ultimo lavoro, intitolato ‘Hellvisback 10 years later’, in uscita il prossimo 3 aprile. “Eclettico, creativo, curioso e coinvolgente – spiegano dallo staff circa Agnelli - Luca ha uno stile unico che trasmette passione e adrenalina, sogni ed emozioni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

