Sanremo Human Index | 430 milioni di interazioni confermano boom social del Festival Samurai Jay domina terza serata

Le prime tre serate del Festival di Sanremo 2026 hanno registrato complessivamente 430 milioni di interazioni sui social, con un aumento del 22% rispetto all’edizione precedente. La terza serata ha totalizzato 142 milioni di interazioni, segnando un calo dell’11% rispetto alla seconda serata. Durante l’evento, Samurai Jay ha dominato l’attenzione sui social.
Roma, 27 feb.(Adnkronos) - E' boom social per le prime tre serate del festival di Sanremo 2026: 430 milioni di interazioni e +22% rispetto al 2025, anche se la terza serata registra un lieve calo fisiologico rispetto alla seconda, con 142 milioni di interazioni (-11%). È quanto emerge dalla terza serata di Sanremo analizzata in esclusiva per Adnkronos da Human Data, l'innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia ( GUARDA ). "La terza serata di Sanremo conferma sempre di più la centralità dei social", spiega Luca Ferlaino, presidente di Human Data. "Rispetto allo scorso i numeri in crescita confermano definitivamente la centralità degli utenti che, con i loro commenti, costruiscono la narrazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it
