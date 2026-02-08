Codacons lancia guida per la sicurezza online | proteggersi da truffe phishing e furti d’identità nell’era digitale

Il Codacons ha pubblicato oggi una guida per aiutare le persone a difendersi dalle truffe online, phishing e furti d’identità. La crescente diffusione di attacchi digitali ha reso urgente fornire consigli pratici per proteggersi mentre si naviga sul web. La guida vuole essere uno strumento semplice e immediato per chi usa internet ogni giorno e si trova spesso vulnerabile di fronte a queste minacce.

La crescente ondata di truffe online e furti di identità ha spinto il Codacons a varare un ambizioso vademecum per la sicurezza digitale, un vero e proprio manuale di sopravvivenza nell'era digitale, lanciato oggi, 8 febbraio 2026. L'iniziativa, promossa dal segretario nazionale Francesco Tanasi, mira a fornire strumenti concreti a tutti i cittadini, di ogni età, per navigare in un web sempre più insidioso e proteggere i propri dati personali e finanziari. In un contesto in cui la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana, dal semplice acquisto online alla gestione delle finanze personali, la consapevolezza dei rischi e l'adozione di comportamenti virtuosi diventano imperativi categorici.

