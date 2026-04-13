Negli ultimi giorni, la situazione tra Stati Uniti e Iran si mantiene tesa, con i colloqui iniziati di recente che non hanno portato a risultati concreti. In questo scenario, il Pakistan si trova al centro dell’attenzione come Paese che potrebbe influenzare gli sviluppi. La diplomazia internazionale rimane in attesa di ulteriori incontri e decisioni, mentre le tensioni tra le due nazioni continuano a essere un punto di riferimento nelle cronache.

Dopo il primo round di colloqui che non ha prodotto svolte, la diplomazia tra Stati Uniti e Iran resta in salita. In questo stallo emerge il Pakistan: negli ultimi mesi Islamabad ha rafforzato i rapporti con Washington e ora si propone come snodo decisivo per riaprire il dialogo. La diplomazia tra Washington e Teheran è in salita. Ciononostante, i colloqui tenutisi sabato a Islamabad certificano il crescente peso del Pakistan. Negli scorsi anni, i rapporti tra lo stesso Pakistan e gli Stati Uniti erano stati tutt’altro che idilliaci. Eppure, la situazione ha iniziato a mutare a maggio dell’anno scorso: in particolare, dopo che Donald Trump aveva dichiarato di aver mediato un accordo di cessate il fuoco tra Nuova Delhi e Islamabad.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Perché il Pakistan è diventato centrale nella crisi Iran-Usa

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