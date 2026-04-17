Ice Todd Lyons si dimette | sconosciute le motivazioni

Todd Lyons si è dimesso dalla sua posizione all’Ice, senza che siano state rese note le ragioni della decisione. La nomina gli era stata conferita nel marzo 2025. Durante il suo incarico, sono state portate avanti operazioni di controllo dell’immigrazione nelle città di Minneapolis e Chicago. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni.

Nel marzo 2025 aveva ricevuto la nomina. Durante il suo mandato sono state condotte dure operazioni di controllo dell'immigrazione nelle città di Minneapolis e Chicago Il direttore ad interim dello U.S.Immigration and Customs Enforcement(Ice),Todd Lyons, considerato unafigura centralenell’implementazione del programma diespulsioni di massapromosso dall’ex presidente statunitenseDonald Trump,lascerà il suo incarico alla fine di maggio. La notizia è stata confermata da diversi funzionari federali. Ilsegretario alla Sicurezza interna,Markwayne Mullin, ha annunciato la decisione sottolineando ilruolo di Lyons come un leader autorevoleper l’Ice e ha specificato che il suoultimo giorno di servizio sarà il 31 maggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ice, Todd Lyons si dimette: sconosciute le motivazioni Notizie correlate Ice, si dimette il direttore Todd LyonsIl direttore ad interim dell'Ice, Todd Lyons, ha presentato ieri sera la sua lettera di dimissioni al nuovo segretario alla Sicurezza Interna,... Leggi anche: Usa, si dimette il direttore dell’Ice Todd Lyons Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il direttore dell’ICE Todd Lyons lascerà l’incarico alla fine di maggio; Lascia il direttore dell'Ice Todd Lyons: diede l'ok alle retate e agli arresti senza mandato. Sotto la sua guida morti 50 migranti; Si dimette il direttore ad interim dell'Ice: figura chiave delle deportazioni di Trump; Lascia il direttore dell’Ice Todd Lyons dopo retate di massa e arresti senza mandato. Il direttore dell’ICE Todd Lyons lascerà l’incarico alla fine di maggioTodd Lyons, direttore ad interim dell’ICE dal 2025, si dimetterà a fine maggio. L’ICE è la contestata agenzia federale statunitense che si occupa del controllo dell’immigrazione, al centro di molte cr ... ilpost.it USA, si dimette il direttore dell’ICE Todd LyonsTodd Lyons durante un’audizione della Commissione per la Sicurezza Interna del Senato a Capitol ... msn.com