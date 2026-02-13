Satomi Ito ha progettato il costume di Malinin, perché la star americana voleva un look originale e ricercato. La designer ha dedicato 70 ore solo alle decorazioni, puntando su dettagli che catturassero l’attenzione. Malinin ha scelto di affidarsi completamente alla creatività di Ito, lasciandole molta libertà di scelta. La modella ha detto che il risultato finale le ha dato una sensazione di leggerezza e stile. La collaborazione tra i due si è rivelata un successo, grazie anche alla fiducia reciproca.

La sera di Ilia Malinin è questa sera. La star del pattinaggio di figura andrà in pista alle 22.49 per il programma dell’anno, forse della carriera: il libero che, secondo tutti, gli darà il primo oro olimpico della vita. Il primo programma olimpico di sempre con un quadruplo Axel. Malinin sarà vestito di nero, come uno smoking per la serata di gala: un abito disegnato da Satomi Ito, una designer giapponese del 1989 diventata – nel suo piccolo – una star del settore. Ha studiato moda in Gran Bretagna e, quando è tornata in Giappone, ha cominciato a vedere il pattinaggio di figura come un lavoro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Stile, leggerezza e 70 ore per le sole decorazioni. Così ho creato il vestito di Malinin"

