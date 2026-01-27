In un contesto di tensione politica, un volantino raffigura Marco Carrai con la scritta «wanted» e un banner con la frase «criminale di guerra». Si tratta di un’immagine che suscita riflessioni sul linguaggio e sui simboli usati in ambito pubblico, evidenziando come le rappresentazioni visive possano influenzare il dibattito pubblico e la percezione delle persone coinvolte.

La scritta «wanted», il primo piano con lo sfondo della bandiera di Israele e la scritta «criminale di guerra» su un banner che simula il sangue che cola. E, ancora, nome, cognome, data di nascita, incarichi e sotto la scritta, di nuovo su sfondo rosso, «agente sionista complice del genocidio». È il volantino che è stato affisso a Sesto Fiorentino e che mette nel mirino il console onorario di Israele in Toscana, Marco Carrai. Non si tratta della prima volta che il volantino viene affisso, ma oggi si carica di un significato tanto più odioso in occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Wanted» e la scritta «criminale di guerra» che gronda sangue: l’ignobile volantino contro Marco Carrai

La Giornata della Memoria è un momento di riflessione e rispetto.

In occasione del Giorno della Memoria, a Sesto Fiorentino è stato affisso un manifesto con contenuti antisemiti rivolti a Marco Carrai, console onorario d’Israele in Toscana.

