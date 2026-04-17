Sempre più persone si rivolgono a chatbot alimentati da intelligenza artificiale per ricevere informazioni legate alla salute. Tuttavia, circa una risposta su due fornisce dati che risultano incompleti o non corretti, sollevando preoccupazioni sulla loro affidabilità. Questa situazione potrebbe influire sulla comprensione di questioni sanitarie e sulla gestione delle eventuali problematiche di salute degli utenti.

AGI - I chatbot basati su intelligenza artificiale, sempre più utilizzati anche per ottenere informazioni sanitarie, forniscono risposte spesso incomplete o inesatte, con possibili conseguenze per la salute degli utenti. Lo evidenzia uno studio guidato da Nicholas Tiller del Lundquist Institute for Biomedical Innovation at Harbor-UCLA Medical Center, pubblicato sulla rivista BMJ Open, che ha analizzato le prestazioni di cinque tra i sistemi più diffusi. Come è stata condotta la ricerca. I ricercatori hanno sottoposto i chatbot a 250 domande su temi particolarmente sensibili e già esposti alla disinformazione, come vaccini, tumori, nutrizione, cellule staminali e prestazioni sportive.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - IA e salute: una risposta su due è inaffidabile

La salute ai tempi dei social, esperti a confronto nel vodcast Ssn

Notizie correlate

IA e giornalismo: 1 risposta su 4 usa fonti di reporterUn’analisi su 15 milioni di citazioni rivela che il 25% delle risposte fornite dai chatbot di intelligenza artificiale attinge a fonti giornalistiche.

Leggi anche: Itir summit: convegno su futuro salute, energia e Ia

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: IA e salute: una risposta su due è inaffidabile; Dottor Chat GPT o medico vero? Come orientarsi tra salute e intelligenza artificiale; Chatbot e salute: quasi metà delle risposte mediche è errata o incompleta; Socrate, il chatbot che usa il dialogo per la salute mentale.

Salute, dall'IA diagnosi iniziali errate nell'80% dei casiQuesti modelli eccellono nell'individuare la diagnosi una volta che i dati sono completi, ma incontrano difficoltà nella fase iniziale del caso clinico. tgcom24.mediaset.it

Dottor Algoritmo: perché il 60% degli utenti consulta l’IA per la saluteIl rapporto tra cittadini e medicina sta vivendo una trasformazione radicale guidata non dai grandi macchinari ospedalieri, ma dagli smartphone. Il comportamento dei pazienti sta cambiando: la ricerca ... bitmat.it

In occasione della 11ª Giornata nazionale della salute della donna, promossa da Fondazione Onda – Ospedali Bollini Rosa, l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” rinnova il proprio impegno nella tutela della salute femminile aderendo all’iniziativa nazion - facebook.com facebook

#ServizioCivileUniversale Il Ministero della Salute ha presentato il programma “Sanità senza confini” con due progetti: Generazione Salute Salute transfrontaliera e marittima in ottica One Health 16 aprile 2026, ore 14:00 Tutti i dettagli qui: salute.gov x.com