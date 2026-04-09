IA e giornalismo | 1 risposta su 4 usa fonti di reporter

Un nuovo studio ha analizzato 15 milioni di citazioni e ha scoperto che il 25% delle risposte generate dai chatbot di intelligenza artificiale si basa su fonti giornalistiche. Questa percentuale indica che una delle quattro risposte fornite dall’IA proviene da contenuti pubblicati sui media. L’indagine fornisce un quadro di come l’intelligenza artificiale utilizza le fonti di informazione nel rispondere alle richieste degli utenti.

Un’analisi su 15 milioni di citazioni rivela che il 25% delle risposte fornite dai chatbot di intelligenza artificiale attinge a fonti giornalistiche. I dati, raccolti da Muckrack, mostrano come Gemini, Claude, ChatGPT e Perplexity utilizzino massicciamente il lavoro dei reporter per generare contenuti. L’indagine ha monitorato milioni di interrogazioni inviate ai quattro servizi citati per tracciare la frequenza con cui specifici autori e testate vengono indicati come riferimenti. Questo processo ha portato al rilascio di una nuova funzionalità che assegna un punteggio di visibilità AI ai professionisti dell’informazione, suddiviso in tre livelli differenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e giornalismo: 1 risposta su 4 usa fonti di reporter Google rende i link alle fonti più cliccabili nelle panoramiche ia e nella modalità ial’approfondimento analizza le modifiche recenti introdotte da google search in relazione alle funzionalità ai overviews e ai mode, focalizzandosi su... Gli Houthi in guerra: missile su Israele. Raid di Teheran in Arabia, feriti 12 americani. Fonti Usa: distrutto un terzo dei loro missiliUn'esplosione è stata udita vicino all'aeroporto internazionale di Erbil, città nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. The Moment Tucker Realised Africa Changed Argomenti più discussi: Creator, news sintetiche, reportage sul campo: minacce e sorprese sul giornalismo; Le autorità serbe devono fermare la spirale di violenza contro i giornalisti; Il valore della parola scritta nella scuola contemporanea: all’Istituto Dalla Chiesa di Partinico il giornalismo torna protagonista nella Settimana dello Studente; Ho scritto al presidente dell’Ordine dei Giornalisti. Giornalismo immondo contro Mulè Questo giornalismo immondizia che lorda la reputazione che contraddistingue l’amico e collega Giorgio Mulè è frutto di un uso vergognoso dei media che rispolverano a orologeria vecchie consuetudini giacobine proprio - facebook.com facebook L’immensa differenza tra essere seri e prendersi sul serio, incarnata dal più grande. Vale in tutti i campi, pure nel giornalismo e nella tv per quello che mi consta x.com