Itir summit | convegno su futuro salute energia e Ia

Oggi si è conclusa a Pavia la seconda edizione di Itir summit, il convegno organizzato dal Centro di ricerca Itir dell’Università di Pavia. L’evento ha riunito esperti e ricercatori per discutere di innovazioni nel settore salute, energia e intelligenza artificiale. La giornata ha visto interventi e presentazioni su temi legati alle tecnologie emergenti e alle sfide future in questi campi.

Pavia, 11 mar. (AdnkronosLabitalia) - Si è conclusa oggi la seconda edizione di Itir summit, il convegno annuale del Centro di ricerca Itir, 'Institute for transformative innovation research', Università di Pavia. Intitolato 'Bagliori rossi', l'evento ha riunito oltre 700 partecipanti tra scienziati, ricercatori internazionali e vertici aziendali per discutere la responsabilità della scelta in aree come energia, salute, longevità, innovazione e intelligenza artificiale. I tre bagliori – salute, energia e passione – hanno dato vita a tre atti che, pur esplorando traiettorie differenti, convergono su un'unica domanda: che forma vogliamo dare... 🔗 Leggi su Iltempo.it

