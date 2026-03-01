Etica guerra IA | cosa succede tra Anthropic e il Pentagono

L’Intelligenza Artificiale ha superato il suo “momento Oppenheimer” in poche ore, segnando un passaggio cruciale in cui la tecnologia diventa un elemento chiave per il governo e il settore militare. Recentemente, Anthropic ha avviato una collaborazione con il Pentagono, coinvolgendo anche esperti di etica e sicurezza. La questione è al centro delle discussioni tra le parti, senza che siano stati comunicati dettagli specifici.

L'Intelligenza Artificiale ha raggiunto e superato nell'arco di poche ore il suo "momento Oppenheimer", quello in cui una nuova tecnologia diventa così dirompente da cessare di essere un prodotto e diventare strumento prioritario per i governi, soprattutto in campo militare. Segue una rapida sintesi dell'apocalittica telenovela. Il Pentagono chiede l'eliminazione dei paletti etici di Anthropic per poter usare la loro IA senza limitazioni in campo militare. L'azienda si rifiuta di farlo, tenendo fede al proprio codice etico. Il Pentagono classifica Anthropic come realtà "Rischio per la sicurezza nazionale nella catena di approvvigionamento", definendo la scelta come la volontà di sottrarre il potere di veto nelle scelte militari dal Governo statunitense.