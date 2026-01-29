L’intelligenza artificiale ha già fatto il suo ingresso nelle scuole italiane. Gli studenti la usano ogni giorno, spesso senza sapere come valutare le informazioni o riconoscere le fake news. Gli insegnanti cercano di adattarsi, ma la presenza dell’IA pone nuove sfide per la didattica e la capacità di distinguere tra dati veri e falsi.

L’intelligenza artificiale è entrata nelle aule prima ancora che nei programmi scolastici. Gli studenti la usano ogni giorno e spesso senza strumenti critici. Tra entusiasmi e scorciatoie, il confine tra supporto allo studio e delega totale si fa sempre più sottile. A fare chiarezza è Antonio Pescapè, professore ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni all’Università di Napoli Federico II, delegato del rettore alla Innovazione e Terza Missione e direttore della Digita Academy, esperto di tecnologie digitali applicate alla formazione. Un confronto che parte dai numeri e arriva alla necessità di nuove competenze. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

«L?IA entra in classe: strumento utile ma attenti alle fake news»

