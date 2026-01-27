Mr Bean e Mia Khalifa sono fidanzati ma è una fake news virale creata dall’IA

Questa notizia, diffusa come una fake news virale, sostiene erroneamente che Rowan Atkinson e Mia Khalifa siano fidanzati. Si tratta di un'informazione creata dall’intelligenza artificiale, priva di fondamento e priva di riscontri ufficiali. È importante verificare le fonti prima di credere a notizie di questo genere, spesso utilizzate per generare viralità senza alcun valore reale.

Gennaio 2026 ha regalato al web una delle bufale più surreali degli ultimi anni: Rowan Atkinson, l’indimenticabile Mr Bean, sarebbe segretamente fidanzato con Mia Khalifa, ex stella del cinema per adulti diventata influencer e imprenditrice. Una notizia che ha letteralmente fatto il giro del mondo, scatenando reazioni contrastanti tra incredulità, entusiasmo e ilarità. Ma come spesso accade nell’era dei social media, dietro l’apparente scoop si nasconde una realtà completamente diversa. La vicenda ha preso il volo da un’immagine diventata virale nel giro di poche ore in cui Rowan Atkinson e Mia Khalifa ritratti insieme su uno yacht di lusso, apparentemente complici e affettuosi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

