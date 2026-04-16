Il ruolo dei Gis di Livorno nella rapina in banca a Napoli e i motivi dell'intervento a distanza di ore

Nella mattinata del 16 aprile, una rapina si è verificata presso una filiale della Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro a Napoli. Dopo circa quattro ore dall'inizio dell'evento, i carabinieri del Gruppo di intervento speciale provenienti da Livorno sono intervenuti. L'intervento si è concluso con l'arresto dei rapinatori e il recupero di parte del denaro. La dinamica e le motivazioni dell'azione sono in fase di approfondimento da parte delle autorità.

I carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli dopo circa 4 ore dall'inizio della rapina del 16 aprile. Prima, erano stati liberati 25 ostaggi, tutti illesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli, inutile il blitz dei GIS da Livorno in banca: banditi già scappati dalle fogneSi è rivelato un nulla di fatto il blitz condotto dai Gis dei carabinieri alla filiale della Banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, nel... Rapina a Napoli, irruzione dei GIS dentro la banca: banditi spariti nel nullaTempo di lettura: 2 minutiMomenti di alta tensione nel quartiere Arenella, a Napoli, dove una rapina in banca ha tenuto con il fiato sospeso... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Geomatica per l'edilizia e il territorio: rilievo digitale, BIM-GIS e Digital Twin; BIM e dati geografici: integrazione modelli in ArcGIS Pro; Open data e analisi del rischio del costruito: interoperabilità e approcci GIS per valutazioni multiscala. Il ruolo dei Gis di Livorno nella rapina in banca a Napoli e i motivi dell’intervento a distanza di oreI carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli ... fanpage.it All’Arenella in arrivo i reparti speciali dei Gis, le teste di cuoio partite in elicottero da LivornoUna squadra di reparti speciali dei carabinieri del GIS, Gruppo Intervento Speciale, è decollata in elicottero da Livorno, dove hanno sede nella Caserma Vannucci, ed è attesa a Napoli alle 16,30. Potr ... fanpage.it I carabinieri del Gruppo di intervento speciale (Gis) provenienti da Livorno hanno fatto irruzione alla Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli dopo circa 4 ore dall’inizio della rapina del 16 aprile. Prima, erano stati liberati 25 ostaggi, tutti illesi - facebook.com facebook Un volo dell'Aeronautica italiana sta trasportando le teste di cuoio del Gis di Livorno a Napoli per una possibile irruzione in una filiale della banca Credit Agricolè, in Piazzale Medaglie D’oro, da questa mattina poco dopo mezzogiorno teatro di una rapi x.com