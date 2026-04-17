I Volenterosi su Hormuz | l' Europa pronta a una missione sicurezza per garantire l' apertura totale e incondizionata

Il vertice dei "Volenterosi" a Parigi si chiude con un segnale di compattezza senza precedenti. Nonostante le recenti aperture di Teheran, i leader di Francia, Italia, Germania e Regno Unito hanno tracciato una linea invalicabile: lo Stretto di Hormuz deve tornare a essere una rotta libera, sicura e sottratta a qualsiasi logica di guerra. La posizione di Macron: "Dagli annunci ai fatti" Il Presidente francese Emmanuel Macron ha accolto positivamente i segnali arrivati dall'Iran, ma ha avvertito che la diplomazia non basta. Per consolidare questi risultati nel lungo periodo, Macron ha confermato il progetto di una missione di sicurezza militare condotta dalla coalizione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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