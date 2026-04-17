Nell’ambito di una riunione all’Eliseo, il presidente ha affermato che si richiede un’apertura immediata e senza condizioni dello stretto di Hormuz da parte di tutte le parti coinvolte. Ha sottolineato l’importanza di un messaggio chiaro e diretto in questa occasione, senza fornire dettagli su eventuali negoziati o interlocutori specifici. L’attenzione rimane concentrata sulla richiesta di accesso libero e sicuro a questa via strategica.

"Questa riunione permette di inviare un messaggio semplice: chiediamo l’apertura completa, immediata e senza condizioni, da parte di tutte le parti, dello stretto di Hormuz. Chiediamo il ripristino di condizioni di libero passaggio in vigore prima della guerra e chiediamo il totale rispetto del diritto del mare". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi. "Ci opponiamo a qualsiasi tipo di restrizione che dovesse corrispondere di fatto un tentativo di privatizzare lo stretto e ci opponiamo a qualsiasi pagamento", ha ribadito. "Collaboriamo strettamente con gli armatori, gli assicuratori e altri professionisti del mare per dare loro la possibilità di capire quando si potrà riprendere il traffico", ha aggiunto.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Macron insieme ai "volenterosi" all'Eliseo: "Su Hormuz chiediamo apertura immediata e completa"

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