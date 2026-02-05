Il 2025 registra un aumento dei reati ambientali con 2.057 segnalazioni in più rispetto all’anno precedente

Nel 2025, i reati ambientali sono aumentati di oltre duemila segnalazioni rispetto all’anno precedente. I Carabinieri Forestali hanno intensificato i controlli e le operazioni per contrastare chi viola le leggi sulla tutela dell’ambiente. La crescita delle denunce evidenzia una maggiore attenzione alle questioni ambientali e la volontà di intervenire più duramente contro chi danneggia il territorio.

**Un anno di controllo e repressione: i Carabinieri Forestali hanno registrato un aumento significativo dei reati ambientali nel 2025, con 2.057 segnalazioni in più rispetto all’anno precedente.** L’attività operativa, condotta soprattutto in Calabria e Sicilia, ha portato a 26 arresti, a oltre 3,5 milioni di euro di sanzioni e a una serie di sequestri penali. La conferenza stampa tenuta a Reggio Calabria, in occasione del bilancio 2025 dell’operatività forestale, ha mostrato l’impegno continuo e il presidio specialistico dei Carabinieri Forestali, con l’obiettivo di proteggere il paesaggio e la salute dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Carabinieri Forestali Bper registra utile netto di 2,1 miliardi al chiuse il 2025, in crescita rispetto all’anno precedente Bper ha chiuso il 2025 con un utile netto di 2,1 miliardi di euro, superando di molto i risultati dell’anno precedente. Terra dei fuochi, nel 2025 reati ambientali in aumento del 50% Nel 2025 i reati ambientali nella Terra dei Fuochi sono cresciuti del 50%. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Carabinieri Forestali Argomenti discussi: Deutsche Bank registra un utile netto 2025 di 6,12 miliardi, migliore delle stime; Sara, i dati preliminari mostrano un 2025 in crescita; Porsche Italia si conferma terzo mercato singolo in Europa con 7.228 vetture consegnate nel 2025. Record di vendite per la 911; ING registra un risultato netto di 6,327 miliardi di euro per il 2025, trainato dalla crescita continua dei depositi dei clienti e dei ricavi da commissioni. Consumi, il 2025 chiude in negativo a valore: -1,4% sul 2024Si riduce il potere d’acquisto degli italiani. Male abbigliamento-accessori con -2,1%, perdite più contenute per la ristorazione con -0,6% ... repubblica.it Qualità dell’aria, Venturini: «Il 2025 registra in Veneto valori tra i migliori degli ultimi vent’anni. Va riconosciuto l'impegno dei cittadini»VENEZIA - «Il 2025 registra in Veneto valori tra i migliori degli ultimi vent’anni. Ma questi risultati non rappresentano un punto di arrivo: sono uno stimolo a continuare con ancora maggiore ... ilgazzettino.it Ma quanta pioggia è caduta a Roma e provincia nelle ultime settimane Tanta, tantissima. Le stazioni meteo della città registrano un accumulo pluviometrico tra i 250 e i 300 mm dal 1° gennaio a oggi. Si tratta di un aumento del 130% rispetto alle piogge attes x.com STELLANTIS IN CRESCITA: UNA PARTENZA SPRINT PER IL 2026 A gennaio 2026, Stellantis registra un aumento delle immatricolazioni dell'11,8%, raggiungendo 46.452 unità e una quota di mercato del 32,6%. La crescita si colloca ben oltre il modesto 6% facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.