I Segreti di San Domenico tra Inquisizione Duchi e i capolavori del Begarelli

La chiesa di San Domenico, originariamente costruita nel XIII secolo, ha subito diverse trasformazioni nel corso dei secoli. Nel 1708 è stata completamente ricostruita, assumendo l’aspetto attuale. Nel corso della storia, è stata anche sede di processi inquisitoriali e ha ospitato decorazioni di artisti come il Begarelli. La cappella è diventata residenza dei duchi estensi e conserva numerosi capolavori e testimonianze storiche.

Un tour affascinante nella chiesa domenicana divenuta cappella palatina dei duchi estensi: dalle origini duecentesche, alle trasformazioni successive fino alla radicale ricostruzione del 1708 nelle forme attuali.Potrai scoprire le vicende della chiesa e del monastero dei domenicani legati per.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate San Domenico svelata, tra Inquisizione, arte e i tesori della SacrestiaUn tour affascinante nella chiesa domenicana divenuta cappella palatina dei duchi estensi: dalle origini duecentesche, alle trasformazioni successive... Fatti e misfatti, intrighi e segreti di duchi e duchesse alla corte dei FarnesePer quasi due secoli Parma fu il teatro di una delle corti più potenti e inquietanti d’Italia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Per l'art week a Sant'Ambrogio visibili affreschi 'segreti' di Tiepolo; Firenze, al Museo di San Marco draghi, unicorni e codici segreti del Rinascimento; Scopri i segreti del Duomo e le visite in programma - Duomo di Milano; I segreti di Palazzo Bianco a Genova, viaggio all’interno dei depositi tra i capolavori in lista d’attesa. Con la primavera sbocciano le attività del Biodistretto di San GimignanoSAN GIMIGNANO (Si) – Con l’arrivo della primavera proseguono con slancio le attività che il Biodistretto di San Gimignano mette in campo per Sabato 18 aprile un corso per scoprire i segreti dell’orto ... ilcittadinoonline.it Gli studenti di San Marino alla scoperta del Museo Fellini di RiminiGli studenti del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media dell'Università di San Marino vanno alla scoperta di segreti e strategie del Museo Fellini di Rimini. (ANSA) ... ansa.it VISITA AL TEMPIETTO DI SAN FEDELINO Per scoprire i segreti di questo magnifico luogo, vi aspettiamo sabato 18 aprile insieme al prof. Guido Scaramellini e al Centro di Studi Storici Valchiavennaschi. Il ritrovo è fissato alle ore 15.30 davanti al tempietto, ra facebook