San Vittore del Lazio tentativo di intrusione notturna nel cantiere del termovalorizzatore | recuperato furgone rubato

A San Vittore del Lazio, nel sud della provincia di Frosinone, è stato evitato un tentativo di intrusione notturna nel cantiere del termovalorizzatore. Durante l’intervento della vigilanza interna, è stato recuperato un furgone rubato. L’intera operazione ha permesso di prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza dell’area.

Un tentativo di furto sventato dalla vigilanza interna al termocombustore di San Vittore del Lazio nel sud della provincia di Frosinone. Verso l'1.30 della notte tra il 22 e il 23 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Cervaro e una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cassino sono.

