Laterina Pergine Valdarno coltiva la memoria | concluso il viaggio civile a Fossoli

Si conclude con grande partecipazione il viaggio civico dei cittadini di Laterina Pergine Valdarno al Campo di Fossoli e a Carpi. La delegazione locale ha visitato i luoghi simbolo della memoria, mantenendo vivo il ricordo di un passato difficile. Il pellegrinaggio ha coinvolto molti, che hanno ascoltato storie e riflettuto sulla storia recente. Alla fine, tutti si sono stretti intorno a un senso di responsabilità e memoria collettiva.

Si è concluso con un bilancio di profonda partecipazione il pellegrinaggio civile della delegazione di Laterina Pergine Valdarno al Campo di Fossoli e a Carpi. La giornata, oltre al forte impatto emotivo della visita ai luoghi della deportazione, è stata arricchita dall'incontro istituzionale con l'assessore alla cultura del Comune di Carpi, Giuliano Albarani, un momento di confronto che ha unito idealmente due territori profondamente segnati dalla storia del Novecento.L'Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i cittadini partecipanti. La loro numerosa presenza, il silenzio rispettoso e l'attenzione dimostrata durante la visita al Campo di Fossoli e al Museo Monumento al Deportato hanno trasformato questo viaggio in una vera esperienza di comunità e cittadinanza attiva.

