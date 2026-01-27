In occasione del Giorno della Memoria, il Presidente Mattarella ha ribadito l'importanza di mantenere vivo il ricordo delle vittime dell'Olocausto, sottolineando che nel nostro Paese e in Europa non c’è spazio per l’odio e l’antisemitismo. Un appello alla responsabilità collettiva per promuovere valori di rispetto e tolleranza, affinché simili tragedie non si ripetano.

Questa mattina nella celebrazione ufficiale della Giornata Internazionale della Memoria il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha tenuto il suo discorso. Le parole che ha usato si sono rivelate un richiamo netto alla responsabilità del presente più che un mero atto commemorativo. Le dichiarazioni del presidente hanno sostenuto il peso della chiarezza e dell’indulgenza nei confronti di chiunque alimenti odio razziale, discriminazione, ideologie di oppressione e antisemitismo. Immancabile e colma di riconoscenza, la menzione alla Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, testimone di orrori e portatrice di un messaggio “sempre contrassegnato dal rigetto di odio, vendetta e violenza”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella sul Giorno della Memoria: “Qui non c’è posto per chi coltiva odio e antisemitismo”

Approfondimenti su Mattarella GiornoDellaMemoria

Il messaggio di Mattarella in occasione del Giorno della Memoria sottolinea l'importanza di ricordare e contrastare ogni forma di odio razziale e discriminazione, riaffermando i valori di rispetto e tolleranza nella Repubblica Italiana.

Quest’anno celebriamo l’ottantesimo anniversario della Repubblica, un momento importante per riflettere sui valori fondamentali di uguaglianza e rispetto.

Ultime notizie su Mattarella GiornoDellaMemoria

