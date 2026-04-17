Negli ultimi anni si è notato un aumento degli spostamenti verso piccoli borghi, spesso scelti come mete di vacanza. Questo fenomeno riguarda sia località toscane che altre regioni, con molte persone che preferiscono scoprire luoghi meno affollati rispetto alle grandi città. La ricerca di queste destinazioni si traduce in un incremento delle visite e delle ricerche online, con alcune località che spiccano per popolarità.

Firenze, 17 aprile 2026 – Negli ultimi anni sta crescendo sempre di più la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi. In Italia sono tanti i borghi dove si fondono storia, paesaggio e tradizioni. Ma quali sono quelli più ricercati online? Il portale di prenotazione di case e appartamenti Holidu ha realizzato la classifica delle “ Small Cities 2026 ”, le 30 località italiane con meno di 5mila abitanti più ricercate online dagli italiani. Roccaraso, Portofino e Amalfi hanno conquistato il podio, mentre Favignana e San Vito Lo Capo completano la top 5. Ma tra le prime 15 destinazioni si trovano anche due borghi della Toscana: Pienza (undicesima posizione) e Pitigliano (quattordicesima).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I piccoli borghi più ricercati online. Ecco le due perle toscane

Notizie correlate

Cingoli è il Borgo dei Borghi: ecco le perle d’Italia del 2026Cingoli, in provincia di Macerata, è stata proclamata vincitrice della tredicesima edizione del concorso Il Borgo dei Borghi durante la puntata di...

Leggi anche: Suv piccoli, i modelli più ricercati: prezzi e numeri

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Turismo nei Borghi: sottoscritto il protocollo per i 15 Borghi certificati, 38 milioni di euro destinati a consolidare un prodotto turistico destinato a contrastare lo spopolamento; Ecco Borgo diVino in tour 2026: 25 tappe enogastronomiche nei borghi più belli d’Italia; Chi ha vinto il Borgo dei Borghi 2026? La classifica dei borghi più belli d'Italia; LUOGHI | Michelin pubblica una mappa tematica sui Borghi più belli della Svizzera, è la prima volta.

Castagnole delle Lanze: il borgo tra torri e portici colorati che incantaCastagnole delle Lanze: un weekend lento tra Langhe e Monferrato, passeggiate, torri, nocciole e sapori tutti da scoprire. nostrofiglio.it

Primavera nei Borghi 2026, le Marche aprono i loro tesori nascosti: ecco dove andareL’iniziativa nazionale Archeoclub d’Italia riporta i riflettori sui piccoli centri con una giornata di visite guidate, aperture straordinarie e percorsi tra storia e gastronomia nei centri storici, da ... ilrestodelcarlino.it

Se amate le tradizioni regionali e le storie dei piccoli borghi vi consiglio la lettura del romanzo "FUMO SUI CICLAMINI" di GERMANO RUGGERI. Allego la mia recensione nel primo commento. facebook

Paesaggi, grandi città o piccoli borghi, la bellezza si cela dietro ogni angolo. Scopri la cartolina della settimana insieme ad #ANSAViaggi x.com