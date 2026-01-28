Nei concessionari italiani, i SUV di piccola taglia sono i più richiesti. Con un look deciso e una buona agilità nel traffico cittadino, attirano molti clienti. I modelli ibridi e a Gpl tengono i prezzi più bassi e aiutano a ridurre i consumi. Oggi, più di un’auto su tre vendute in Italia è uno Sport Utility Urbano di piccola dimensione.

Padroni d’Italia, conti alla mano. Nel 2025 nel nostro Paese sono state vendute alle 1.558.720 auto, ma di queste ben 465.677 appartenevano alla categoria B-Suv. Il 30,3% del mercato appartiene oggi agli Sport utility urbani, nel 2024 erano al 28%. Fin troppo facile raccontarli auto come derivate dalle classiche vetture citycar di segmento B, ferme invece al 17,7%. L’evoluzione nello stile ha colpito nel segno e nel cuore delle esigenze di mobilità quotidiana, che sembra non poter fare più a meno di una posizione di guida più alta come del resto una maggiore facilità di accesso a bordo. Erano doti da vetture più grandi, sono oggi il patrimonio minimo di modelli che, nonostante la carrozzeria rialzata, offrono ormai motorizzazioni attente ai consumi, rinunciando al gasolio ma comunque puntando su tutte le sfumature dell’ibrido, ora abbinato addirittura al Gpl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suv piccoli, i modelli più ricercati: prezzi e numeri

Approfondimenti su Suv Piccoli

La crisi del carciofo pugliese evidenzia le difficoltà di un sistema agroalimentare che, attraverso prezzi in costante aumento, mette in difficoltà i piccoli produttori e riduce i margini di profitto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Compra questi 11 SUV e non preoccuparti mai più delle riparazioni!

Ultime notizie su Suv Piccoli

Argomenti discussi: Cosa sono i B-SUV e quali sono i migliori del 2026?; Suv piccoli, i modelli più ricercati: prezzi e numeri; I migliori SUV economici del 2026: top 5; SUV elettrici: come scegliere il modello ideale nel 2026.

Le nuove auto nel 2026, i modelli più attesi in ItaliaI modelli di auto più attesi in Italia nel 2026: elettriche, ibride, sportive, citycar e le ultime tendenze del mercato auto ... autotoday.it

Migliori SUV 2026: prezzi e modelli di ogni motorizzazione, economici e lussuosiEcco i suv più attesi del 2026: elettrici, ibridi, termici e di dimensioni gestibili. Tra le nuove uscite tante inedite e vecchi ritorni ... missionline.it

TATA Motors All-New NANO Mini Suv Car Unveiled.. - facebook.com facebook

Lucid lavora ad un SUV più piccolo: costruiti i primi prototipi x.com