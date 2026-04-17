La maggioranza si trova a dover affrontare le critiche riguardo al nuovo decreto sicurezza, che include diverse norme considerate problematiche. Anche nel centrodestra ci sono divisioni e dubbi sulla legittimità di alcune disposizioni. La discussione si svolge in un clima di urgenza, dato che i tempi per approvare il provvedimento sono ormai stretti. La questione sta attirando l’attenzione di vari attori politici, con confronti accesi e posizioni differenti.

Contiene diverse norme ritenute problematiche, anche nel centrodestra, ma ormai c'è poco tempo per approvarlo e la discussione è stata molto frettolosa Venerdì mattina il Senato ha approvato la conversione in legge del nuovo “decreto sicurezza”, che raccoglie una serie di norme relative all’ordine e alla sicurezza pubblica. Visto che il decreto deve essere convertito entro il 25 aprile, e siccome il governo ha faticato non poco per correggere alcune storture presenti nel testo, è stato discusso e votato dai senatori piuttosto in fretta. Il provvedimento è rimasto a lungo in commissione Affari costituzionali, in attesa che alcune parti venissero riformulate (le commissioni parlamentari sono il posto in cui si analizzano i provvedimenti di legge, si discutono le modifiche e si trovano i compromessi tra le forze politiche).🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I pasticci della maggioranza sul nuovo decreto sicurezza

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