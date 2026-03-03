Accoltellamento sul bus potrebbe essere applicato il nuovo decreto sicurezza

Un 14enne ferito con un colpo di arma bianca su un bus a Rivarolo è stato spostato dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia toracica dell'ospedale Villa Scassi. L'incidente è avvenuto sabato sera e le sue condizioni sono in miglioramento. Potrebbe essere applicato il nuovo decreto sicurezza in relazione a questo episodio.

Mentre le condizioni della vittima migliorano, seppure la prognosi è ancora riservata, il presunto aggressore, incensurato, si appresta a sottoporsi all'interrogatorio di convalida del fermo Migliorano le condizioni del 14enne, accoltellato sabato sera su un bus a Rivarolo. Il giovane è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia toracica dell'ospedale Villa Scassi. Nelle prossime ore invece, più di preciso mercoledì mattina, si terrà l'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo del presunto aggressore. Quest'ultimo, secondo quanto riferiscono i suoi legali, avrebbe estratto l'arma dopo aver ricevuto un calcio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Accoltellamento sul bus, bloccato 16enneTutto è accaduto sulla linea del bus che porta verso l’alberghiero di Riolo Terne.

Scontri a Torino, il governo accelera sul nuovo decreto Sicurezza: l’ok forse già mercoledì. Lunedì riunione a ChigiAccelerare sul nuovo decreto Sicurezza per mostrare una reazione alle violenze di Torino.

