Vertice sul decreto sicurezza | Meloni riunisce la maggioranza pressing della Lega sul fermo preventivo

Dopo le tensioni a Torino e il nodo Olimpiadi, Giorgia Meloni ha convocato la maggioranza per un vertice di governo. La premier vuole fare il punto sul nuovo pacchetto sicurezza, con la Lega che spinge per rafforzare il fermo preventivo. L’obiettivo è mettere a fuoco le prossime mosse, mentre il governo accelera sulla questione.

Tensione dopo Torino e nodo Olimpiadi: il governo accelera. Nelle prossime ore la presidente del Consiglio Giorgia Meloni guiderà un vertice di governo per fare il punto sul nuovo pacchetto sicurezza. L'incontro arriva in un clima segnato dagli scontri avvenuti a Torino durante la manifestazione per Askatasuna, episodio che ha riacceso il dibattito sulle misure di prevenzione dell'ordine pubblico. All'interno della maggioranza ogni forza politica presenterà le proprie proposte al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ma è soprattutto la Lega a spingere per un intervento deciso.

