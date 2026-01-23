L’Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech scommettono ancora sul JOiiNT LAB | altri 11 anni insieme investimento da 5 milioni

23 gen 2026

L’Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech rinnovano la collaborazione con il JOiiNT LAB, confermando un impegno di altri 11 anni e un investimento di 5 milioni di euro. Durante l’evento “Robotica e Intelligenza Artificiale per l’Industria del Futuro. JOiiNT LAB 2”, sono stati presentati i risultati e le prospettive future di questa partnership dedicata allo sviluppo tecnologico.

Si è concluso l’evento “Robotica e Intelligenza Artificiale per l’Industria del Futuro. JOiiNT LAB 2.0: il valore di un ecosistema pubblico-privato” all’interno del quale è stato ufficializzato il  rinnovo per 11 anni dell’accordo siglato nel 2020 tra Istituto Italiano di Tecnologia e Consorzio Intellimech, con la collaborazione di Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, Università degli Studi di Bergamo e l’investimento di aziende Champion del territorio, che ha portato alla nascita del laboratorio congiunto sistemico JOiiNT LAB. Il rinnovo dell’accordo prevede un investimento di partenza pari a circa 5 milioni di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

