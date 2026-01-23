L’Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech scommettono ancora sul JOiiNT LAB | altri 11 anni insieme investimento da 5 milioni

L’Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech rinnovano la collaborazione con il JOiiNT LAB, confermando un impegno di altri 11 anni e un investimento di 5 milioni di euro. Durante l’evento “Robotica e Intelligenza Artificiale per l’Industria del Futuro. JOiiNT LAB 2”, sono stati presentati i risultati e le prospettive future di questa partnership dedicata allo sviluppo tecnologico.

Si è concluso l’evento “Robotica e Intelligenza Artificiale per l’Industria del Futuro. JOiiNT LAB 2.0: il valore di un ecosistema pubblico-privato” all’interno del quale è stato ufficializzato il rinnovo per 11 anni dell’accordo siglato nel 2020 tra Istituto Italiano di Tecnologia e Consorzio Intellimech, con la collaborazione di Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso, Università degli Studi di Bergamo e l’investimento di aziende Champion del territorio, che ha portato alla nascita del laboratorio congiunto sistemico JOiiNT LAB. Il rinnovo dell’accordo prevede un investimento di partenza pari a circa 5 milioni di euro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Manovra: Orlando, 'scellerato taglio a Istituto Italiano Tecnologia di Genova'

Leggi anche: Con questa finanziaria l'Istituto italiano di tecnologia rischia di perdere fino a 200 ricercatori, non ce lo possiamo permettere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi dedica un focus al Teatro Stabile di Torino; L’Istituto Italiano di Cultura di Vilnius assume un impiegato; Il lavoro nell’era dell’AI: dialogo all’Istituto Italiano di Cultura di New York; Stellantis entra in fondazione Chips-It e nell’Istituto italiano di intelligenza artificiale.

Trio Rinaldo apre stagione musicale istituto italiano cultura di PragaIl primo appuntamento musicale del 2026 promosso dall'istituto italiano di cultura di Praga è per il 26 gennaio con il giovane ensemble: il Trio Rinaldo. (ANSA) ... ansa.it

'Perlasca, un eroe italiano' all'Istituto italiano di Cultura di MadridIn occasione della Giornata della Memoria 2026, che celebra l'81º anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz - Birkenau (27 gennaio 1945), l'Istituto Italiano di Cultura d ... ansa.it

Adesso all'Istituto Italiano di Storia antica di Via Milano a Roma il Convegno "Per una nuova edizione delle Inscriptiones Graecae XIV: un punto sui lavori in corso in Italia" Francesco Muscolino (Musei Nazionali di Cagliari): Conservazione ed esposizione dell - facebook.com facebook