Gerard Piqué non si ferma. Dopo aver lanciato la sua Kings League nel 2022, il ex calciatore ha deciso di puntare ancora più in alto. È pronto a investire 53 milioni di euro per far crescere la competizione, attirando nuovi investitori e puntando a rendere il torneo sempre più popolare. È un entusiasmo che non si ferma e che potrebbe cambiare il modo di fare calcio amatoriale in Spagna.

L’appetito vien mangiando. Dopo aver lanciato la sua competizione di calcio a 7 nel 2022, Gerard Piqué non ha perso tempo per attrarre nuovi investitori e promuovere la Kings League. Come riporta So Foot: “La lega degli influencer ha annunciato questo martedì di aver raccolto 63 milioni di dollari, equivalenti a 53 milioni di euro. Alignment Growth, un investitore statunitense specializzato in media e intrattenimento, ha guidato l’operazione”. Kings League in espansione. Ha comunicato la Kings League: “Questo investimento sosterrà la prossima fase di crescita del format, con l’obiettivo di espandere le piattaforme Kings League e Queens League a livello globale, incluso un lancio negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Piqué e la sua Kings League sono pronti a investire 53 milioni di euro (So Foot)

Gerard Pique si propone di innovare diverse discipline sportive, anche quelle con regole secolari.

DAZN ha acquisito i diritti della Kings League 2026 e trasmetterà gratuitamente in vari Paesi la Kings World Cup Nations, con protagonisti Ronaldo come presidente e campioni come Lewandowski, Agüero e Vidal.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

