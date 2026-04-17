I medici di medicina generale della provincia di Chieti verso lo sciopero

I medici di medicina generale della provincia di Chieti stanno considerando uno sciopero a causa della mancanza di un accordo integrativo regionale e di un modello organizzativo adeguato. Secondo le loro dichiarazioni, senza questi elementi, la capacità di mantenere i servizi di assistenza potrebbe essere compromessa. La situazione ha portato a un confronto tra i professionisti e le autorità sanitarie locali, che stanno cercando soluzioni per evitare l’interruzione delle prestazioni.

Da Chieti arriva la spinta verso lo sciopero dei medici di medicina generale. “Senza l'accordo integrativo regionale e senza un modello organizzativo sostenibile, la medicina generale non è più nelle condizioni di reggere. Per questo siamo pronti allo sciopero”. È la posizione dei medici di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Medici di base verso lo sciopero: date e motivi della protesta Due nuovi medici di Medicina generale a BollateLa Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare… Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meningite, sciolta prognosi per 15enne di Chieti: nessuna correlazione con la donna morta a Pescara; Meningite, il caso del 15enne: la scoperta sul ceppo e chi deve fare la profilassi; Medici di base, salta l’accordo sull’Accordo integrativo regionale. Confermato lo stato di agitazione; Riforma della disabilità, CePa: Passo avanti, ma criticità da risolvere. I medici di medicina generale della provincia di Chieti verso lo scioperoSenza l'accordo integrativo regionale e senza un modello organizzativo sostenibile il sistema non regge. La Fimmg provinciale conferisce un mandato chiaro e vincolante al sindacato regionale nell' ... chietitoday.it Asl di Chieti. Studi dei medici di medicina generale aperti anche di sabatoDomani la prima giornata del servizio Studi aperti nella provincia di Chieti. Il Dg Flacco: L’aggregazione della medicina convenzionata ci permetterà di dare continuità ai servizi, evitando il ... quotidianosanita.it La Guardia costiera di Pescara ha soccorso in mare aperto un 66enne greco a bordo di una nave passeggeri diretta ad Ancona. L’uomo, con possibile infarto in corso, è stato prelevato da un elicottero in zona e portato all’ospedale di Chieti in appena 10 minu facebook