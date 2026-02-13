Giovanni Ricci, medico di base di Milano, annuncia che tra fine aprile e inizio maggio i medici di medicina generale sciopereranno, protestando contro le decisioni della Regione che, secondo loro, penalizzano la loro professione e compromettono i servizi ai pazienti.

Lo scontro tra medici di medicina generale e Regione è tutt'altro che assopito. Tra fine aprile e inizio maggio ci sarà lo sciopero generale, l’annuncio verrà fatto domani. Salvo che nei prossimi due mesi non si arrivi ad una tregua vera che passi attraverso un accordo sui tanti temi caldi: dal servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) al 118, passando per l'Accordo integrativo regionale firmato ma non ancora attuato al nodo sull'appropriatezza delle prescrizioni. E non per ultimo la diatriba sugli ormai famosi 31 milioni del Fondo di ponderazione che, secondo la Regione Puglia, i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta dovrebbero restituire perchè non più dovuti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Medici di base verso lo sciopero: date e motivi della protesta

Lo sciopero nazionale dei taxi, iniziato questa mattina alle 8 e previsto fino alle 20, è una protesta che coinvolge la categoria per esprimere le proprie istanze.

