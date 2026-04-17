I magistrati | La funivia del Monte Faito precipitata per un errore umano

Secondo i magistrati, la caduta della cabina due della funivia del Monte Faito non sarebbe stata causata dal vento, che il giorno prima aveva raggiunto i 100 kmh, ma da un errore umano. La responsabilità sarebbe da attribuire a un comportamento imprudente o negligente, che avrebbe compromesso la sicurezza dell'impianto. Le indagini sono ancora in corso per accertare con precisione le cause dell’incidente.

La cabina due della funivia del Monte Faito non sarebbe precipitata per i danni causati dal forte vento, che il giorno prima della tragedia soffiò fino a superare i 100 kmh, ma per l’"incuria umana ». Ad esserne convinto è il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, che oggi, a distanza di un anno del grave incidente costato la vita a quattro persone (il conducente e tre turisti stranieri) e il ferimento di una quinta, ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione. La tragedia, che era evitabile, «dovrebbe insegnare molto», ha detto ancora Fragliasso, facendo riferimento all’attività di prevenzione: «i controlli devono essere effettivi, periodici e fatti con oculatezza».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I magistrati: "La funivia del Monte Faito precipitata per un errore umano" Incidente alla funivia di Macugnaga: tre feriti, 100 persone bloccate in alta quota Notizie correlate Tragedia Monte Faito, procuratore: “Errore umano, disastro era evitabile”Tempo di lettura: < 1 minutoAlla base della tragedia che il 17 aprile dello scorso anno costò la vita a quattro delle cinque persone (il conducente e... Tragedia Monte Faito, una corona di fiori ai piedi della funiviaTempo di lettura: 3 minutiLa funivia del Monte Faito è ancora sospesa a un paio di metri dall’ingresso nella stazione d’arrivo di Castellammare di... Tutti gli aggiornamenti I magistrati: La funivia del Monte Faito precipitata per un errore umanoAd esserne convinto è il procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, che oggi, a distanza di un anno del grave incidente costato la vita a quattro persone (il conducente e tre turisti stranieri ... gazzettadelsud.it Castellammare - La città ricorda le vittime della funivia del Monte Faito: «Piena collaborazione per accertare la verità»Nel primo anniversario della tragedia, cerimonia civile nei pressi della stazione. De Gregorio: «Sarà la Procura a fare chiarezza sull’ipotesi di errore umano»



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