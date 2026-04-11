Domani le condizioni meteorologiche in Italia cambieranno drasticamente, con l’arrivo di due sistemi depressionari che porteranno nubifragi, venti forti e polvere sahariana. Dopo un periodo di tempo stabile e caldo, domenica 12 aprile si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle regioni settentrionali, con un fronte temporalesco che si sposterà nel pomeriggio verso il Centro e in serata anche al Sud.

Roma, 11 aprile 2026 – Ultime ore di sole e caldo primaverile: domenica 12 aprile è previsto un peggioramento a partire dalle regioni settentrionali, con l'arrivo di un fronte temporalesco, che nella giornata di lunedì 13 si farà sentire anche al Centro e in serata al Sud. Si attende così "una fase decisamente più dinamica e perturbata", secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de ilMeteo.it. Stessa previsione tracciata da Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com: “Il dominio dell’anticiclone sta per giungere alla sua conclusione. L’azione congiunta di due sistemi depressionari porterà un peggioramento del tempo a inizio settimana con temporali, venti in intensificazione, polvere sahariana e temperature in calo anche di 5-8gradi”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nubifragi, polvere sahariana, vento forte e “pioggia di fango”: due sistemi depressionari sull’Italia stravolgeranno il tempo

Maltempo sull’Italia: in arrivo settimana di nubifragi, vento forte e neveTorna il maltempo nello scenario meteorologico italiano con una nuova e intensa fase perturbata destinata a colpire gran parte dell’Italia.

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