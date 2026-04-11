Parigi-Roubaix 2026 | addio fango la polvere sfida Pogacar nel Nord

La prossima edizione della Parigi-Roubaix è prevista per domenica 12 aprile 2026. Si tratta della tredicesima volta che questa classica si tiene, inserita nel calendario ufficiale della stagione ciclistica. La corsa si svolge nel nord della Francia e rappresenta una delle tre Classiche Monumento previste quest’anno. La gara vede i ciclisti affrontare un percorso che include tratti di pavé e strade sterrate, con una sfida tra i favoriti per la vittoria.

La tredicesima edizione della Parigi-Roubaix, una delle tre Classiche Monumento previste per questa stagione ciclistica, si prepara a svolgersi domenica 12 aprile 2026. Il confronto tra i protagonisti del ciclismo internazionale si concentrerà sulla gestione delle condizioni atmosferiche e sulle insidie del terreno francese. Le attuali proiezioni meteorologiche indicano un quadro che differisce sensibilmente dalle versioni più drammatiche circolate nei giorni scorsi. Per la giornata di domani, le previsioni suggeriscono infatti un cielo caratterizzato da nubi sparse e temperature che rientreranno in un range tipicamente primaverile. Un fattore determinante sarà l’intensità del vento, che si manterrà su livelli medi e la cui direzione specifica potrebbe influenzare l’andamento tattico di alcune fasi cruciali della competizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parigi-Roubaix 2026: addio fango, la polvere sfida Pogacar nel Nord Parigi-Roubaix 2026: che spettacolo all’Inferno del Nord. Pogacar per il record, Ganna ci provaTutto pronto per l’Inferno del Nord, domenica sarà spettacolo sulle strade francesi con la Parigi-Roubaix. Parigi-Roubaix, Pogacar lancia la sfida nonostante quei sospetti inconfessabiliOgni volta che un ciclista impone la legge del più forte sul resto del peloton, qualcuno inevitabilmente sospetta di lui. Tadej won’t attack in his first Paris Roubaix #cycling #pogacar #vanderpoel Temi più discussi: Parigi-Roubaix 2026: percorso e favoriti; Parigi-Roubaix 2026, cosa ci dice il Fiandre: Van der Poel accorcia le distanze da Pogacar; ROUBAIX. BRIASTRE, IL SETTORE RARO CHE PUO' CAMBIARE LA STORIA DELLA CORSA; Parigi-Roubaix 2026: il percorso della Monumento francese. La Parigi-Roubaix 2026 si vedrà in tv sulla RAI in chiaro? Orari, programma, streamingGli appassionati di ciclismo hanno manifestato un certo malumore per la mancata trasmissione in diretta televisiva del Giro delle Fiandre sui canali Rai. oasport.it Parigi-Roubaix 2026: percorso, favoriti, outsider e dove vederla in tvScopri percorso, favoriti e dove vedere in tv la Parigi-Roubaix 2026: Poga?ar riuscirà a spuntarla su Van der Poel? bikeitalia.it Domenica di grande ciclismo anche al femminile Il 12 aprile spazio alla Parigi-Roubaix Femmes, con un duello tra grandi firme: almeno una decina di nomi in gara per giocarsi la vittoria Segui dalle 16:45 la diretta su Eurosport1 e discovery+ - facebook.com facebook Giornata di grande ciclismo sul pavé dell’Inferno del Nord Domenica 12 aprile torna una delle classiche più dure, per uno spettacolo tra polvere, pavé, cadute e gloria Segui dalle 10.30 la diretta integrale della Parigi-Roubaix su Eurosport1, @h x.com