Dopo tredici anni, si torna a parlare della morte di un giovane di 19 anni avvenuta in provincia di Vibo Valentia. La vittima, che stava tornando a casa dopo aver passato del tempo con la fidanzata, aveva chiesto un passaggio a un conoscente. La vicenda, che si è conclusa con l’omicidio, è al centro di un’indagine che ha portato all’individuazione dei sospettati considerati i responsabili dell’evento fatale.

Aveva appena 19 anni e quella sera stava semplicemente tornando a casa. Una richiesta banale, un passaggio in auto chiesto a un conoscente dopo aver trascorso alcune ore con la fidanzata a Pizzoni, nel Vibonese. Un gesto quotidiano, che si è trasformato in una condanna a morte. Filippo Ceravolo, estraneo a qualsiasi contesto criminale, si trovò infatti accanto a quello che era il vero obiettivo di un agguato di ’ndrangheta e venne ucciso al suo posto, diventando una vittima innocente di mafia. A oltre tredici anni da quella notte, tra il 25 e il 26 ottobre 2012, la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e i carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia ritengono di aver compiuto un passo decisivo verso la verità.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I killer sono loro”. Filippo ucciso a 19 anni per un passaggio, la verità 13 anni dopo

Notizie correlate

“Sono stati loro”. Svolta nell’omicidio di Filippo: gli arresti ad oltre 13 anni dal delittoDopo oltre tredici anni, il caso di Filippo Ceravolo torna a scuotere la Calabria con una svolta che la famiglia aspettava da tempo.

“Arrestato il killer”. Ucciso a colpi di pistola in Italia, la svolta clamorosa dopo 24 anniEra il 4 maggio 2002 quando Tommaso Gigliola, 40enne di Brindisi, venne ucciso nella zona dello stadio San Nicola di Bari.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Presi i presunti killer di Filippo Ceravolo, 19enne vittima innocente della 'ndrangheta. Il padre: Ora so i loro nomi; Omicidio Filippo Ceravolo, nuove ombre e vecchi nomi nell'ultima inchiesta. Si riapre la pista dei Loielo; Tassone lo volevamo ammazzare tutti ma abbiamo colpito un innocente, l’omicidio di Filippo Ceravolo nel racconto dei pentiti · ilvibonese.it; Ucciso a 19 anni per un passaggio, arrestati i killer 13 anni dopo.

I killer sono loro. Filippo ucciso a 19 anni per un passaggio, la verità 13 anni dopoAveva appena 19 anni e quella sera stava semplicemente tornando a casa. Una richiesta banale, un passaggio in auto chiesto a un conoscente dopo aver trascorso ... thesocialpost.it

Arrestati i killer di Filippo Ceravolo. Il padre: «Finalmente ho nomi e cognomi» – VIDEOMartino Ceravolo, che da anni si batteva instancabilmente per la verità, ha ricevuto la comunicazione dai Carabinieri: «È una notizia bellissima» ... corrieredellacalabria.it

61ª Stagione di Spettacoli classici, al Teatro Greco di Siracusa dall’8 maggio “Alcesti”. In studio in diretta su @fmitalia con Filippo Dini (regista) e Deniz Ozdogan (attrice) Rivedi l’intervista integrale sul canale YouTube di @fmitalia facebook

Mister Cristian Chivu parla di Filippo Serantoni, ragazzo classe 2010 dell'Under 16 nerazzurra tornato a giocare a calcio dopo un brutto incidente x.com