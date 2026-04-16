Sono stati loro Svolta nell’omicidio di Filippo | gli arresti ad oltre 13 anni dal delitto

Dopo più di tredici anni, la vicenda dell’omicidio di Filippo Ceravolo ha portato all’arresto di due persone coinvolte. La notizia ha fatto scalpore in Calabria, dove la famiglia attendeva da tempo una svolta nelle indagini. Le autorità hanno confermato che gli arresti sono stati effettuati nel corso di un’operazione condotta nelle ultime ore, dando un nuovo impulso alle indagini che si erano protratte per anni.

Dopo oltre tredici anni, il caso di Filippo Ceravolo torna a scuotere la Calabria con una svolta che la famiglia aspettava da tempo. Il giovane di Soriano Calabro, ucciso il 25 ottobre 2012 mentre rientrava a casa, sarebbe stato vittima innocente di un agguato di ‘ndrangheta. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Filippo si trovava sull’auto sbagliata nel momento sbagliato, accanto a quello che sarebbe stato il vero bersaglio del commando. La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e i carabinieri di Vibo Valentia hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 15 persone nell’ambito di un’inchiesta sui fatti di sangue legati alla guerra tra le cosche delle Preserre vibonesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Omicidio Marangia, la svolta dopo 13 anni: due arresti nella notte per il delitto del tarantino del 2013Nella notte, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto potrebbero aver messo la parola fine a un’attesa lunga tredici anni, arrestando il... Induno, svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino: arrestato un 50enne. Un possibile debito dietro al delittoInduno Olona (Varese), 12 aprile 2026 – Svolta nell’indagine legata all’omicidio avvenuto nella notte di sabato 11 aprile ad Induno Olona. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Fine dell’era Orbán: svolta politica in Ungheria; OpenAI spegne Sora: il vero motivo dietro la svolta; Sfratti ed edilizia sociale, le famiglie precarie di Roma chiedono una svolta al Campidoglio; NOMI | Frana di Niscemi, la svolta: 13 indagati, tra loro gli ultimi 4 presidenti della Regione. Frana di Niscemi, la svolta: 13 indagati, tra loro gli ultimi 4 presidenti della RegioneFrana di Niscemi - vvf Sono 13 gli indagati dalla Procura di Gela (Caltanissetta) ... msn.com Spalletti: Loro sono stati più bravi nei momenti determinantiE' sfumato a Bergamo il primo, e probabilmente più abbordabile, obiettivo stagionale della Juventus. La pesante sconfitta rimediata in Coppa Italia contro l'Atalanta, macchia una prestazione nel ... sportmediaset.mediaset.it Al termine delle verifiche, l’intera area demaniale e i mezzi meccanici sono stati posti sotto sequestro. - facebook.com facebook Sono Stati Uniti e Israele i grandi perdenti di questa guerra x.com