GPS 2026 | dove si inseriscono gli esami singoli sostenuti dopo la laurea per accedere alla classe di concorso?

La domanda per i GPS 2026 può essere presentata online fino al 16 marzo alle 23.59. Chi desidera iscriversi per la prima volta in seconda fascia per le scuole secondarie di primo e secondo grado deve indicare anche gli esami singoli sostenuti dopo la laurea, necessari per l’accesso alla classe di concorso. La procedura riguarda principalmente i candidati interessati a questa modalità di inserimento.

GPS 2026: la domanda sarà online fino al 16 marzo ore 23.59. E' possibile inserirsi per la prima volta in seconda fascia per la scuola secondari di primo e secondo grado. La tabella di riferimento è la A4. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

GPS 2026: la laurea si autocertifica. Indicazione per i CFU aggiuntivi conseguiti per l’accesso alla classe di concorso. Pillole di Question TimeNel question time del 18 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marco Vulcano, rappresentante del Centro...

GPS 2026, perché non ci si può più inserire per la classe di concorso A066? Letterainviata da Cinzia Lombardi – Quest’anno ci sarà la riapertura delle GPS per i docenti.

GPS 2026: valgono le certificazioni informatiche già inserite. Come si arriva a 4 punti. FAQ ufficiali MinisteroGraduatorie GPS 2026/28: arriva il chiarimento ufficiale del Ministero sulla valutabilità delle certificazioni informatiche. SI distingue tra vecchie e nuove certificazioni. Si danno chiarimenti s ... orizzontescuola.it

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegnoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it

