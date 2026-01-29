Minneapolis Vogliono impedirci di vedere l’umanità negli occhi altrui

A Minneapolis, alcuni cittadini denunciano di sentirsi privati della possibilità di guardare negli occhi gli altri, un gesto che per molti rappresenta un segno di umanità. Nel frattempo, si moltiplicano le critiche agli Stati Uniti, accusati di aver raggiunto un livello di divisione e crisi senza precedenti. Le parole di chi si sente escluso riflettono un paese che sembra allontanarsi sempre di più dall’immagine di nazione unita e solidale.

«Gli Usa non meritano di essere visti dal resto del mondo come e alleati o amici, quello che sta accadendo è senza precedenti». Mark Haber, scrittore (il suo ultimo libro, L’abisso di San Sebastiano, è stato pubblicato da Marcos y Marcos nel 2025) e dipendente della casa editrice del Minnesota Coffee House Press, vive a Minneapolis, la città assediata dagli agenti dell’Ice. La straordinaria resistenza in Minnesota è riuscita a far indietreggiare, almeno un po’, l’assedio dell’amministrazione Trump. Cosa ne pensa? Credo che qualcosa sia effettivamente cambiato nell’ultima settimana. È triste che ci siano voluti due omicidi, filmati dai presenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Dopo l'uccisione di Alex Pretti e Renée Good da parte di agenti federali a Minneapolis, le opposte forze politiche soffiano sul fuoco. Solo l'arcivescovo della città, Bernard Hebda, invita alla pacificazione e al compromesso: «Ci vogliono ordine e compassione» - facebook.com facebook

