Due comici russi noti per gli scherzi hanno nuovamente attirato l’attenzione dopo aver pubblicato un video in cui si spacciano per rappresentanti di altri paesi e interagiscono con la presidente del Consiglio. A novembre 2023 avevano già finguto di essere leader africani durante una telefonata con la premier italiana. Questa volta, il video riguarda il caso della partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia.

Vovan & Lexus, i due comici russi che a novembre 2023 hanno beffato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale hanno parlato spacciandosi per leader africani, colpiscono ancora. Stavolta se la prendono con la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue Henna Virkunnen, che un mese fa aveva protestato per la partecipazione della Russia alla Biennale d’arte di Venezia. I due comici hanno impersonato Poroshenko, già presidente dell’Ucraina. Libano e Israele hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorni. Trump: «Ho risolto 9 guerre, questa sarà la decima» – La diretta «Pure l’Italia di Meloni ci volta le spalle, Netanyahu ci porta al tracollo».🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: I due comici russi dello scherzo a Giorgia Meloni hanno colpito ancora sul caso Biennale Venezia-Russia - Il video.

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