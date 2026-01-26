Acquisti online | i consigli per difendersi dalle truffe digitali

Gli acquisti online sono ormai parte della vita quotidiana, offrendo comodità e rapidità. Tuttavia, la diffusione dell’e-commerce ha aumentato anche il rischio di truffe digitali. Conoscere alcune semplici strategie può aiutare a proteggersi e a effettuare acquisti in modo più sicuro. In questo articolo, si approfondiscono i principali rischi e i consigli utili per difendersi durante le transazioni online.

Comprare online è diventata un’abitudine quotidiana per milioni di persone, ma la crescita dell’e-commerce ha portato con sé anche un aumento delle truffe digitali. Per questo motivo, un’associazione impegnata nella tutela dei consumatori ha diffuso una serie di indicazioni utili per ridurre i rischi e acquistare in sicurezza. Il primo passo è verificare l’affidabilità del sito. È importante controllare che l’indirizzo web inizi con https: e che nella barra del browser sia presente il simbolo del lucchetto, segnale di una connessione protetta. Occorre inoltre diffidare di portali con errori grammaticali evidenti, immagini di scarsa qualità o prezzi eccessivamente bassi rispetto alla media di mercato. 🔗 Leggi su Zon.it

