Inganni sempre più avanzati | i consigli per difendersi dalle truffe online

I criminali informatici hanno aumentato la loro abilità nel creare truffe online più ingegnose, spiega l’associazione Codici. Recentemente, hanno messo in atto truffe che sembrano email ufficiali di banche, convincendo le persone a condividere dati sensibili. Un esempio concreto è stato un messaggio fasullo che imitava la comunicazione di un noto istituto di credito, inducendo molti utenti a inserire password false.

Come riconoscere i comportanti sospetti di chi chiama o invia messaggi ormai molto realistici: diffidare dalle promesse inattese e dalle richieste di dati o denaro Oltre al phishing tradizionale, i criminali utilizzano tecniche sempre più sofisticate. L'associazione Codici mette in guardia i consumatori: conoscerle è essenziale per difendersi efficacemente. Il vishing (voice phishing) combina telefonate e ingegneria sociale. I truffatori si spacciano per operatori bancari, forze dell'ordine o tecnici informatici, creando scenari urgenti per indurti a fornire dati o trasferire denaro. Ricorda: nessuna istituzione seria chiede dati sensibili per telefono.