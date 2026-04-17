I comici russi noti come Vovan e Lexus hanno conseguito un nuovo risultato, questa volta coinvolgendo la vicepresidente dell’Unione Europea in una burla legata alla Biennale. Nel novembre 2023 avevano già creato disagio alla presidente del Consiglio italiana con uno scherzo telefonico fingendosi leader africani. Questa volta, hanno di nuovo dimostrato la loro capacità di ingannare rappresentanti politici con modalità simili.

Vovan e Lexus, i celebri comici russi che nel novembre 2023 avevano messo in imbarazzo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con uno scherzo telefonico spacciandosi per leader africani, hanno colpito di nuovo. Questa volta la vittima è Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione europea, caduta nella trappola dei due provocatori durante una conversazione legata alla partecipazione russa alla Biennale d’arte di Venezia. I comici, i cui veri nomi sono Vladimir Kuznetsov (Vovan) e Alexey Stolyarov (Lexus), hanno pubblicato il video dello scherzo sul loro canale Telegram. Durante la chiamata si sono finti Petro Poroshenko, ex presidente dell’Ucraina, riuscendo a far parlare liberamente la vicepresidente europea su questioni delicate relative alla politica culturale dell’Unione nei confronti della Russia.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I comici russi che hanno ingannato Meloni colpiscono ancora: beffa alla vicepresidente Ue sul caso Biennale

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