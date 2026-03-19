Castiglion Fiorentino | i Carabinieri arrestano 3 persone di origine georgiana per furto aggravato

A Castiglion Fiorentino, i Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato tre persone di origine georgiana con l'accusa di furto aggravato. Gli investigatori hanno fermato gli individui durante un intervento in città, dopo aver ricevuto segnalazioni relative a furti in attività commerciali e residenze. I dettagli dell’operazione sono stati comunicati ufficialmente nelle prime ore del mattino.

Arezzo, 19 marzo 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato tre persone di origine georgiana, dei quali due residenti a Napoli e la terza senza fissa dimora, in quanto ritenuti responsabili di aver trafugato da un supermercato di Castiglion Fiorentino cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di circa 1800 euro. In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cortona stavano effettuando un posto di controllo lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano tre persone. Una volta fermato il mezzo i militari dell’Arma,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Castiglion Fiorentino: i Carabinieri arrestano 3 persone di origine georgiana per furto aggravato Articoli correlati Montoro (AV): furto aggravato e porto abusivo di armi – I Carabinieri arrestano un 48enneUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. San Cesareo. Rubano carburante da un distributore di benzina. I Carabinieri arrestano due cittadini italiani per furto aggravatoCronache Cittadine SAN CESAREO – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Palestrina hanno arrestato in flagranza di reato due... Contenuti utili per approfondire Castiglion Fiorentino Temi più discussi: Castiglion Fiorentino protagonista a Sanremo per il Forum Nazionale delle Bandiere Arancioni; Carabinieri, sigilli a un’azienda agricola della Valtiberina; Gran Galà dello Sport di Castiglion Fiorentino: undici campioni premiati il 23 marzo al Teatro Spina; Muore nell'auto che prende fuoco, aveva 71 anni: dinamica oscura. Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion FiorentinoArezzo, 26 febbraio 2026 – Visita dei Carabinieri Forestali a Castiglion Fiorentino. Nei giorni scorsi il sindaco Agnelli ha incontrato la Comandante Renzini. Piacevole incontro con la Comandante dei ... lanazione.it Paura a Castiglion Fiorentino, cornicione si stacca da un edificioCastiglion Fiorentino (Arezzo), 2 giugno 2025 – Paura a Castiglion Fiorentino. Un cornicione si è improvvisamente staccato dalla facciata di un’abitazione in viale Mazzini, zona residenziale del paese ... lanazione.it 30MILA EURO PER SAN FRANCESCO Castiglion Fiorentino, “Premio Alloro – Cento Mete d’Italia” dal 2017, continua la sua attività nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale. https://www.sr71.it/2026/03/18/castiglion-fiorentino-partit - facebook.com facebook Corse a pelo: 22 giugno Gran Premio del Mezzosangue a Castiglion Fiorentino x.com