Montoro AV | furto aggravato e porto abusivo di armi – I Carabinieri arrestano un 48enne

Questa mattina i Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni, accusato di furto aggravato e porto abusivo di armi. L’uomo, già condannato in via definitiva, è stato portato nel carcere di Avellino, dove dovrà scontare la pena. L’intervento delle forze dell’ordine è arrivato dopo una serie di controlli nella zona.

Condanna definitiva per porto abusivo di armi e furti aggravati: l’uomo trasferito nel carcere di Avellino.. I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno arrestato un 48enne del posto, destinatario di un ordine di esecuzione pena. Il provvedimento restrittivo, a seguito della condanna definitiva a 3anni e 6 mesi è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per i reati di “ porto abusivo di armi” e“ furto aggravato ” ai danni di private abitazioni, chiese e ristoranti verificatisi in Montoro e Contrada qualche anno fa. Terminate le formalità di rito, il predetto è stato tradotto presso la casa circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

I Carabinieri di Montoro hanno arrestato un uomo di 48 anni del posto.

