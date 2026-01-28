Pratola Serra allarme sicurezza | il silenzio delle istituzioni sulle curve dell' area FCA

Gli incidenti nelle curve dell’area FCA di Pratola Serra continuano a aumentare senza che le istituzioni prendano provvedimenti. Le strade sono diventate un pericolo reale, ma nessuno sembra voler intervenire per mettere in sicurezza la zona. La gente del posto è preoccupata e chiede risposte concrete, mentre le autorità restano in silenzio.

Negli ultimi mesi, gli incidenti nelle curve dell'area FCA di Pratola Serra non sono più una coincidenza: sono la conseguenza diretta di una situazione pericolosa, nota a tutti e colpevolmente ignorata.Auto distrutte, feriti, paura quotidiana per chi percorre quel tratto di strada. Tutto prevedibile. Tutto evitabile. Eppure le istituzioni continuano a non fare nulla.Un'inerzia inaccettabile che rasenta l'irresponsabilità.Nessun intervento strutturale, nessuna messa in sicurezza seria, nessuna risposta concreta.Solo immobilismo e scaricabarile. L'amministrazione comunale, dal canto suo, sembra aver rinunciato persino a fare finta di amministrare.

